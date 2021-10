Gallo: “Se avessi cento vite, cento volte comprerei la Reggina. Più risorse prima del Covid”

“Di vita ne abbiamo una sola e solo una volta ho potuto comprare la Reggina. Se avessi cento vite, però, cento volte comprerei la Reggina“. Così Luca Gallo, in occasione del premio Oreste Granillo, ha inteso manifestare ancora una volta amore nei confronti del club amaranto.

L’imprenditore romano ha, inoltre ammesso, come il Covid abbia segnato un prima e un dopo. Un concetto espresso a livello generale sostenendo che ci sono “meno soldi”, non mancando di sottolineare a livello personale che un anno e mezzo di pandemia ha cambiato la prospettiva in fatto di risorse da cui poter attingere.