Ex Reggina, Nicolas: “Ho scelto Pisa per la solidità economica della società”

Nicolas Andrade, nella scorsa primavera, sembrava dover restare a lungo a Reggio. Tant’è che, ad un certo punto, diverse dichiarazioni lasciavano intendere che la firma del rinnovo potesse essere unicamente una formalità.

La storia dice che alla fine il sigillo non è mai arrivato e i mancati annunci lasciavano presagire che alla fine le cose potessero andare diversamente da come le si immaginava.

E alla fine così è andata, tenuto conto che il portiere brasiliano ha finito per firmare per il Pisa da svincolato. Proprio nell’ultimo turno di campionato con due grandi parate ha messo una significativa impronta sulla vittoria dei nerazzurri sulla sua ex squadra.

Sul Corriere dello Sport sono arrivate nuove dichiarazioni sul perché alla fine abbia voluto sposare la causa dei toscani: “Ho scelto questa destinazione perché sono rimasto affascinato dal progetto e per la solidità economica della società. Per la storia del club, certo, ma anche perché ci sono le condizioni per arrivare nel medio -lungo termine in massima serie”.