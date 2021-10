Ex Reggina, Desiderio Garufo ha una nuova squadra

L’ultima stagione l’aveva trascorsa in prestito al Catanzaro. Gli ultimi mesi da tesserato della Reggina li aveva, invece, vissuti da elemento in esubero e per il quale era necessario trovare una sistemazione.

Circostanze che, però, non hanno scalfito il legame che si era creato tra Desiderio Garufo e Reggio Calabria. Lo si è percepito sia dalle parole di grande affetto usate dal giocatore per chiudere in maniera definitiva la sua esperienza da calciatore al di qua dello Stretto, sia dalle manifestazioni di riconoscenza assicurategli dai sostenitori amaranto al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

Una rescissione che ha lasciato il calciatore libero di accasarsi liberamente, anche adesso che il mercato era chiuso. E l’uomo delle promozioni in Serie C, a 34 anni, ha verosimilmente compiuto una scelta di vita.

Desiderio Garufo ha, infatti, firmato un accordo che lo legherà per la prossima stagione al Canicattì, formazione che milita nel girone A di Eccellenza siciliana. La squadra è al momento prima in classifica.