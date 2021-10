Daniel Leone non ce l’ha fatta, se va a 28 anni. Era cresciuto nella Reggina.

Daniel Leone non ce l’ha fatta. L’ex portiere della Reggina, che da ormai diversi anni, lottava contro una brutta malattia, si è spento dopo tanti anni in cui ha lottato come un leone.

Campano di origine, era arrivato a Reggio Calabria poco più che adolescente. Lunga trafila nel settore giovanile amaranto durante l’era Foti, prima di andare a fare esperienza in altre squadre tra cui il Pontedera, la Reggiana e la Torres. Per lui anche un passato al Catanzaro.

Qualche anno fa la diagnosi di un male spietato spietato che gli ha dato tante sofferenze, la necessità di subire diverse operazioni e ad un certo punto anche l’illusione di poter tornare a giocare. Una delle recidive avute l’ha portato via.

Non ce l’ha fatta Daniel e oggi per tutto il mondo del calco è un altro giorno triste. Tanti i messaggi di cordoglio di ex compagni di squadra e non solo, che hanno ricordato come negli ultimi sette ani si sia battuto come un “Leone” da quando nel 2014 ebbe una prima diagnosi di tumore al cervello e la conseguente prima operazione che sembrava dargli la speranza di poter ritrovare la nomalità.