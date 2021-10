Criscitiello: “Reggina più forte di quella di Baroni, ma non si riesce a riproporre quanto visto l’anno scorso”

C’è un passaggio anche sulla Reggina nell’editoriale che Michele Criscitiello ha pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Il punto di partenza è il Lecce che, dopo una partenza non facile, sembra avere trovato la quadra per mantenere fede ai pronostici che lo vedevano come candidato autorevole a lottare per la promozione diretta.

Ci sono lodi, in particolare, per l’attuale tecnico dei salentini ed trainer amaranto. Un anno fa nel girone di ritorno, anche grazie al mercato di gennaio, fu il principale artefice di una squadra che da formazione in difficoltà si tramutò in una con marcia da promozione nel girone di ritorno.

“Baroni, per la B, è un lusso. A Pescara, Novara e Benevento ha lasciato il segno – scrive Criscitiello – ma anche alla Reggina dove l’ha rivoltata come un calzino e adesso con una squadra ancora più forte, costruita da Taibi, i calabresi non riescono a riproporre quello che Baroni aveva fatto vedere negli ultimi mesi al Granillo“.

