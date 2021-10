Causa Criscitiello-Aglietti, il giornalista non dovrà risarcire l’attuale tecnico della Reggina

Michele Criscitiello ha vinto la causa contro Alfredo Aglietti e lo ha comunicato attraverso i social. Sul suo profilo Instagram, il direttore di Sportitalia, ha annunciato la sua assoluzione con formula piena per un fatto che risale ai tempi di Novara e del 2014.

“Tutti i giovani giornalisti – ha scritto su Instagram – che vogliono fare questo mestiere devono essere liberi e non devono sentirsi condizionati dalla paura di querele. Importante è che si racconti sempre la verità dei fatti. Altra causa vinta. Grande arringa dell’avvocato Cesare Di Cintio nel procedimento che mi ha visto coinvolto dalla querela di Alfredo Aglietti”.

La querela scattò per alcuni concetti espressi, tra cui una frase, “scarso e presuntuoso. Soprattutto una garanzia per chi volesse far retrocedere le proprie squadre”.

È stato stabilito che il diritto di critica non valicasse i limiti fino ad arrivare alla diffamazione.

Criscitiello non dovrà pagare i 100 mila euro di risarcimento richiesti.