Calcio a 5 – Pari tra Polisportiva Futura e Città di Melilli

E’ un colpo che in una gara così equilibrata potrebbe risultare fatale, oltretutto in una fase in cui la brillantezza fisica non è, per forza di cose, al 100%. Fiorenza prova con il portiere di movimento, rischiando di prendere il tris, ma la pressione della squadra di casa ha i suoi effetti. Prima doppia occasione per Modafferi e Cividini, entrambi murati dal portiere, poi al minuto 17 e 26 secondi è Caminero a trovarsi al posto giusto nel momento giusto per ribadire in porta un servizio dalle retrovie.