Biglietti Reggina-Parma: Reggio risponde, toccata altra cifra tonda

Continua la vendita dei biglietti per Reggina-Parma. Un match che per gli amaranto ha grande importanza, oltre a conservare il fascino di sfide epiche giocate in Serie A e prevedere la presenza di un mostro sacro come Gianluigi Buffon.

Reggina, i calciatori confidano nella spinta del pubblico

Gli appelli dei calciatori della Reggina e il messaggio di Luca Gallo mirano a spingere quanti più tifosi possibili a sostenere la squadra in una gara molto difficile. Davanti ci sarà una corazzata che, pur partendo male, può contare su giocatori di altissimi profilo.

Non aver potuto, fino ad ora, aprire la campagna abbonamenti, si sta rivelando un handicap non da poco sopratuttto per la tifoseria amaranto da sempre pronta a rispondere in massa nella sottoscrizione.

Nelle prime ventiquattro di vendita dei biglietti, però. erano stati venduti oltre 2000 biglietti, nella successiva mezza giornata si è toccata quota 3000 tagliandi staccati. Considerato che si gioca domenica alle 16 c’è ancora tutto il tempo per raggiungere un picco significativo.

Reggina-Parma, dove acquistare i biglietti

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia: un ulteriore passo, verso una componente importantissima della nostra storia ultracentenaria. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (chiuso la domenica).

Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (no stop), mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (no stop); domenica 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 16:15 (no stop).

Reggina-Parma, i prezzi

