Basket a Reggio Calabria: “Tutti in campo! Il Soccorso riparte da Via Sila”

Quindici anni di entusiasmo, sport, amicizia, ma soprattutto quindici anni di attività rivolte ai

bimbi ed ai ragazzi del quartiere Gebbione-Stadio. Il Nuovo Basket Soccorso è soprattutto

questo e dopo un lungo percorso non ha perso la sua natura e vocazione originaria.

Settembre 2006 – Settembre 2021. Stasera alle ore 19.30 proprio in occasione di questo

anniversario sarà inaugurato il “Campo Sportivo Polivalente Domenico Dascola” sito in via

Sila e retrostante la Parrocchia S. Maria del Divino Soccorso.

Lì il Nuovo Basket Soccorso è nato e lì continuerà a svolgere la maggior parte delle sue

attività sociali e sportive. La struttura infatti è stata oggetto durante l’estate di un imponente

restyling strutturale sostenuto interamente dai giovani soccorsini che ne fa oggi uno dei

playground calabresi più belli e funzionali.

Il progetto interamente ideato e realizzato dall’NBS grazie al sostegno ed alla fiducia del

Parroco don Gaetano Galatti ha visto portare a termine una corposa opera di

rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo che da domani ospiterà allenamenti, gare ed

attività sociali e ricreative.

Il Nuovo Basket Soccorso inoltre è lieto di comunicare il rientro ufficiale nell’organigramma

associativo dell’Ing. Antonio Morabito, stimato professionista reggino, che ha curato i lavori

di ripristino della struttura insieme all’Ing. Michele Chiappalone.

Gradito ritorno nello staff tecnico anche per coach Basilio Longo che insieme a Riccardo

Pusateri guiderà il settore giovanile arancio-azzurro.

Una nuova veste grafica anche per il Logo NBS, risultato di un lavoro di “rebranding” che

mette in risalto lo stretto legame con la Parrocchia.

Appuntamento quindi stasera alle ore 19.30 presso la rinnovata struttura con ingresso da

Via Sila.