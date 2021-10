A Lamezia la colonia di ex Reggina perde il pezzo più importante: addio con Martino

L’ambiziosa Fc Lamezia Terme è da tempo considerata una sorta di colonia ex Reggina. Una matrice amaranto dalla presenza di prodotti del settore giovanile amaranto come Camilleri, Salandria e Maimone. Ma anche dei calciatori in prestito dal club amaranto come i promettenti Provazza, Rechici e Bezzon. Tutti elementi importanti che certificano le ambizioni del sodalizio lametino di vincere il campionato di Serie D.

Qualcosa, però, non sta andando per il verso giusto visto che nelle prime tre giornate sono arrivati soltanto quattro punti. Dopo la sconfitta casalinga contro il Castrovillari è arrivata la notizia dell’addio con il dg, Un altro ex amaranto, per l’appunto, Gabriele Martino.

“La asd F.C. Lamezia Terme – si legge nella striminzita nota ufficiale – comunica che, con decorrenza dalla data odierna, è stato consensualmente risolto il rapporto con il direttore generale Gabriele Martino, al quale si augurano le migliori fortune professionali”.