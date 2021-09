Reggina, Taibi: “Fiero di rappresentare Reggio Calabria, felice per le cessioni”

Massimo Taibi, fresco di rinnovo con la Reggina (fino al 2024), ha parlato in conferenza stampa. “Questo rinnovo mi permette di continuare un percorso iniziato con il presidente Gallo. Abbiamo riabbracciato la B dopo sei anni e adesso il progetto va avanti. Resto in una città che sento mia, che mi ha adottato come calciatore e come dirigente. Sono fiero di rappresentare, per quel poco che posso, Reggio Calabria“.

Poi bilancio sul mercato: “Abbiamo voluto creare una squadra con senso di appartenenza. Con Aglietti abbiamo trovato una persona di spessore, un grande allenatore e uno che sente come Reggio come pochi. Abbiamo provato a creare una squadra che rispondesse alle sue idee. Al momento siamo felici e non abbassiamo la guardia. Sono felice per le cessioni, perché non era facile nel mercato più difficile degli ultimi vent’anni. Leggo che altri hanno tanti esuberi, nella Reggina no. Fare la squadra non è semplice, però hai più possibilità di poter scegliere e la Reggina è una società ambita. Speriamo di poter dare soddisfazione ai nostri tifosi”.