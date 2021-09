Reggina, Taibi: “Faty all’estero? Sarebbe stato un bagno di sangue, è stato un grande uomo”

Ricardo Faty era stato uno dei grandi acquisti dell’estate 2020. Il francese ex Roma, reduce da diversi campionati da protagonista in Turchia, si immaginava potesse essere uno dei valori aggiunti per la Reggina.

I problemi fisici lo hanno messo ko per tutta la stagione. Un contratto in scadenza nel 2023 lo lega ancora alla Reggina, sebbene l’ultima annata sia praticamente al minimo.

Si immaginava potesse trovare una sistemazione al di fuori dei confini nazionali, ma alcune dichiarazioni rilasciate da Massimo Taibi ai microfoni di Buongiorno Reggina lasciano intendere che un destino di questo tipo poteva riservare criticità-

“All’estero – ha spiegato – aveva molte richieste. Mandarlo all’estero, e non sto a spiegarlo in trenta secondi, per noi sarebbe stato un bagno di sangue”.

È verosimile che il riferimento riguardava il possibile decadimento dei benefici del Decreto Crescita e la possibile rescissione da effettuare con buonuscita. Un doppio fattore che avrebbe reso difficile la sostenibilità della cessione.

A dare un po’ di sereno alla situazione ci ha pensato, però, il diretto interessato. “Il ragazzo – ha spiegato il ds – si è messo a disposizione. È stato un grande uomo perché si è decurtato l’ingaggio, ha riconosciuto che l’anno scorso avrebbe voluto dare una mano e non ci è riuscito. Ha fatto un gesto nobile, stiamo lavorando con il suo procuratore, a breve metteremo nero su bianco e poi lo reintegreremo. Questi mesi gli serviranno per entrare in ritmo d’allenamento con la squadra e poi a gennai o decideremo se metterlo in lista o dargli la possibilità di andare a giocare in un’altra squadra. Io spero di recuperarlo, otto mesi fa l’avevamo preso come giocatore importante e in otto mesi non si può cambiare idea. Io credo che a gennaio possiamo fare un grande acquisto e che possa essere Faty“.

Da ricordare che la Reggina ha la lista over piena e pertanto liberare una casella per Faty sarebbe possibile rinunciando ad un altro elemeento.