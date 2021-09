Reggina-Spal, buona risposta dal botteghino: i primi dati

La Reggina, anche contro la Spal, dovrebbe mantenere una media di presene allo stadio che la pone all’avanguardia nelle classifiche di Serie B.

In occasione del match con gli emiliani potrebbe, inoltre, avere un ulteriore incremento per effetto di due fattori: una leggera riduzione sul costo dei tagliandi operata dalla società con agevolazioni per gli under ed il ritorno del tifo organizzato.

E, stando a quelle che sono le prime rilevazioni, ci sono buoni numeri in previsione del fatto che si andrà in campo sabato alle 14 e ci saranno ancora un giorno e mezzo per acquistare i tagliandi.

Ad oggi i biglietti staccati per la sfida sono circa 2500.