Reggina, Rossi saluta: “Grazie Reggio, sei diventata la nostra città. Mai avrei pensato…”

È finita l’avventura di Marco Rossi alla Reggina. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto della difficoltà a trovargli una sistemazione, ma il difensore è anche e soprattutto uno dei protagonisti della promozione in B nel campionato dai record.

Questo il suo

“Due anni fa sono arrivato a Reggio per firmare un contratto con la Reggina. Mai avrei pensato che stavo firmando un contratto con questa città e con la sua gente, che sono diventate, per me e la mia famiglia, la nostra città e la nostra gente! Così speravo che questo legame sarebbe durato a lungo, molto più a lungo.

Ho vissuto il Granillo nel pieno della sua gioia e ambizione; con la sua Curva abbiamo cantato e ci siamo emozionati partita dopo partita, fino a raggiungere il primo obiettivo, la promozione in serie B. Volevo ardentemente raggiungere altri importanti obiettivi con la Reggina e per la Reggina… Certi amori, purtroppo, a volte, sono costretti a separarsi… ma magari, chissà, dovranno solo fare giri immensi per poi ritornare…

Un abbraccio ed un in bocca al lupo a tutto lo staff ed ai miei compagni.

Grazie Reggio, grazie Reggini, grazie Reggina. #forzareggina #reggionelcuore #amaranto”.