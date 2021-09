Reggina, rinnovo Taibi: “Ne stiamo parlando”

Se qualcosa, in ambito Reggina, genera una continua alternanza di direttori generali, per il direttore sportivo invece le cose sembrano abbastanza fluide.

Sta iniziando la quarta stagione di Massimo Taibi al timone dell’area tecnica e oggi il sentore è che il rapporto sia destinato a proseguire con un allungamento dell’accordo che lo vede legato già ai colori amaranto fino al 30 giugno 2022.

È stato lui stesso a confermarlo in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud. “Ne stiamo parlando – ha detto – in questi giorni. Lavoriamo insieme con il presidente da tre anni, abbiamo un ottimo rapporto, siamo due persone vere e amiamo parlarci direttamente. Se abbiamo qualcosa su cui confrontarci lo faccio senza problemi, ne discutiamo nel solo interesse delka Reggina. Il giudizio sul mio operato lo lascio agli altri, cerco di far emergere la mia professionalità, sono stato abituato così. Spero che i risultato mi sorreggano, conta la legge del campo”.