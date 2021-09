Reggina-Pisa, Crisetig: “Sono forti in tutti i reparti. Massimo rispetto, nessun timore”

“Dobbiamo continuare nelle nostre prestazioni come abbiamo fatto finora, mettere in campo le nostre caratteristiche che sono molte: il massimo della concentrazione e tanto impegno”.

Lo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport Lorenzo Crisetig. Il centrocampista amaranto indossa stabilmente la fascia di capitano, per effetto del fatto che Giuseppe Loiacono non è stato ancora chiamato a giocare da titolare.

“Il Pisa – ha proseguito il mediano – è una formazione composta da elementi di grande qualità, molto esposta e compatta e se hanno vinto 5 volte e pareggiato una sola partita a Parma, è fuor di dubbio che non sono in testa soltanto per puro caso. Affronteremo l’avversario con il massimo rispetto e senza nessun timore reverenziale”.

Sedici punti nelle prime sei partite sembrano essere il frutto di una squadra che riesce ad essere forte in maniera omogenea. “Abbiamo visto le sue gare – ha dichiarato il centrocampista – non riesco ad individuare un reparto superiore ad un altro. Sono tutti bravi, di grande gamba, esprimono un buon impianto di gioco e concedono poco”

Lo spauracchio numero uno è ovviamente il capocannoniere dei nerazzurri. “Dopo l’ottimo campionato col Palermo – ha evidenziato Crisetig – si sta confermando in una categoria superiore ed è già capocannoniere. Tuttavia è uno da tenere d’occhio, ma non sarà il solo”.