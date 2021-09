Reggina, per il Tanque c’è ancora da attendere?

German Denis, al momento, sembra destinato a restare fuori anche dalla gara di Crotone. Il fastidio al ginocchio si conferma non essere nulla di particolarmente grave, ma non c’è intenzione di forzare i tempi.

La scelta nel reparto offensivo consente di far recuperare il Tanque con calma, sebbene la sua presenza avrebbe comunque rappresentato una soluzione aggiuntiva.

Tra gli attaccanti “strutturati” a disposizione di Alfredo Aglietti è senz’altro quello con la maggiore capacità di dialogo con i compagni di reparto. Questa caratteristica era stata messa in rilievo da Marco Baroni, che in qualche circostanza nella passata stagione aveva lo aveva schierato in coppia con Adriano Montalto.

Una scelta vista soprattutto in situazioni emergenziali, ma che aveva pagato. Basti pensare alla svolta impressa in occasione della vittoria di Pescara o nel pareggio ottenuto in extremis proprio contro il Chievo di Alfredo Aglietti.

Per il momento, però, la soluzione non pare ancora essere a disposizione. L’argentino sta comunque facendo sentire la sua presenza e vicinanza al gruppo, da capitano vero.