Reggina, nuovo impegno per Rivas: Aglietti pensa al sostituto

Sessantacinque minuti di utilizzo per Rigoberto Rivas in occasione di El Salvador-Honduras. La gara, valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali, ha visto le due squadre pareggiare 0-0.

L’honduregno ha giocato da esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1. Purtroppo per la Reggina non è finita qui la saga degli impegni del calciatore con la sua nazionale.

Il 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 4, l’Honduras ospiterà gli Stati Uniti.

Molto difficile che il calciatore possa essere disponibile per la gara di Crotone o che quantomeno sia in buone condizioni per poter giocare titolare.

Alfredo Aglietti è dunque chiamato a pensare a soluzioni alternative in vista della gara di sabato contro i pitagorici. Occorre ricordare che anche Menez è squalificato.