Reggina, gli ultras tornano allo stadio: il comunicato

È la notizia che tutti, in casa Reggina ,attendevano. Il tifo organizzato torna al Granillo. Un comunicato, firmato “Curva Sud Reggio Calabria” rivela che “dopo varie riunioni” gli ultras hanno scelto di riprendere il proprio posto nel settore che da anni è il cuore pulsante del tifo amaranto.

“Precisiamo – fanno sapere -che la nostra protesta non era rivolta all’obbligatorietà del Green Pass ma all’imposizione di provvedimenti che non ci avrebbero permesso di vivere la nostra a curva a modo nostro come distanziamenti e il divieto di tamburi e striscioni”.

“Provvedimenti – si legge nel comunicato – che al momento non vediamo attuati all’interno di nessuno stadio d’Italia”.

Dopo oltre un anno e mezzo la Reggina ritrova dunque i suoi ultras che si sono detti consapevoli “di poter rimanere fuori se tali restrizioni verranno applicate e quindi valutando e decidendo di volta in volta in base alle situazioni che si andranno a creare”.