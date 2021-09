Reggina-Frosinone: Grosso mai ko con gli amaranto. Lui :”Conosciamo le insidie”

Cinque precedenti da calciatore, uno da allenatore. Fabio Grosso ha vinto tre volte e pareggiato tre contro la Reggina. Mai un ko, con i colori amaranto che gli portano bene. Tradizione che vuole mantenere in occasione della sfida di sabato allo stadio Oreste Granillo (fischio d’inizio ore 16).

“La Reggina – ha detto l’allenatore – ha ottime qualità. Ha dei giocatori offensivi molto bravi, valide alternative, hanno esperienza e sappiamo che tipo di partita affronteremo. Dovremo essere pronti o si farà difficile”.

“Conosciamo – ha aggiunto il tecnico ciociaro – l e insidie della gara, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà a condizione di fare una grandissima partita. Questo è un campionato in cui pensi di essere bravo, perdi. Non dobbiamo farlo, ma dimostrare di avere qualità e andare con umiltà su un campo difficile.”.