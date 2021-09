Reggina-Frosinone, gli ultimi aggiornamenti sulla vendita biglietti

Ci sarà ancora una buona risposta di pubblico in occasione di Reggina-Frosinone. I tifosi amaranto non faranno mancare il loro sostegno alla squadra di Alfredo Aglietti e potrebbe essere non casuale il comunicato arrivato pochi minuti sul sito ufficiale del club amaranto. Una nota con cui si invita quanti volessero assistere dal vivo al match con i ciociari ad arrivare nella zona dello stadio con un discreto anticipo, per evitare assembramenti nelle fasi prefiltraggio.

La sfida con il Frosinone, tra l’altro, è fissata per le ore 16.15, un orario che potrebbe essere più vantaggioso rispetto all’orario delle 14 in cui si è giocato contro la Spal.

In occasione del confronto con gli estensi è registrato un piccolo calo di affluenza rispetto alle prime due partite, con quasi 5000 persone presenti. Un numero che può sembrare basso rispetto agli standard della Reggina, ma il confronto anche con altre piazze blasonate di B pone la risposta di Reggio Calabria ai vertici assoluti.

Nei numeri va, infatti, considerata l’impossibilità di sottoscrivere abbonamenti, la necessità di Green Pass e tutti gli eventuali timori legati al momento storico che si sta vivendo, dove non tutti hanno piacere a stare in mezzo a tanta gente.

Con l’augurio che la normalità torni presto, ci sono gli aggiornamenti provenienti dal botteghino relativamente all’affluenza dei sostenitori amaranto prevista per la giornata di sabato.

Stando agli ultimi numeri, quando mancano circa 24 ore, si viaggia spediti verso i 4000 tagliandi staccati.

Numero che, ovviamente, è destinato a salire.