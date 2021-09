Reggina-Frosinone, gli ultimi aggiornamenti su Menez ed Adjapong

Sono due calciatori importanti che la Reggina ha in rosa e che, nelle ultime settimane, non sono mai potuti entrare nelle potenziali scelte di Alfredo Aglietti.

Claud Adjapong e Jeremy Menez stanno, infatti, combattendo con problemi fisici che pur non essendo particolarmente gravi rappresentano un pericoloso impaccio. Soprattutto nel momento in cui si azzarda troppo nel rischio di forzare i tempi.

A parlare delle condizioni è stato direttamente Alfredo Aglietti in occasione della conferenza stampa che ha anticipato la sfida tra la Reggina ed il Frosinone.

Né l’ex nazionale italiano under 21, né il francese saranno della partita. All’orizzonte, però, si vede il recupero per entrambi. L’ipotesi, in particolare, è che possano essere già arruolabili per la trasferta di Pisa, prevista sabato prossimo.

In quel caso la scelta riguarderà la possibilità di convocarli e magari ritenerli pronti per giocare uno spezzone di partita o viceversa aspettare ancora un turno, tenuto conto che successivamente ci sarà la sosta e quindi altre due settimane di lavoro per recuperarli a pieno.

Dopo lo stop del campionato i due dovrebbero essere sicuramente a disposizione.