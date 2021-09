Reggina, Di Chiara: “Il loro gol era da annullare, importante fare un punto qui”

“Sapevamo che era una partita dura. L’abbiamo interpretata bene su un campo pesante. Secondo me il loro gol era annullare, dal campo ho avuto questa sensazione. Non so se da fuori è stato lo stesso”.

Così Gianluca Di Chiara ai microfoni di Reggina Tv su Crotone-Reggina. “È stata – ha detto – una partita dura con tackle e lotta sulle seconde palle. Avremmo potuto fare il 2-0 e saremmo stati più tranquilli, però vedo il bicchiere mezzo piano. Fare un punto qui è importante. Loro sono una squadra fatta di gente rapida, lavorano su quello e sono bravi a farlo “.

“L’avevamo incanalata – ha proseguito il terzino amaranto – in un modo giusto. Secondo me l’episodio con cui hanno pareggiato è stato fondamentale per cambiare le sorti del risultato. Potevamo sicuramente vincerla. Siamo stati bravi a tenere il campo, ma l’atteggiamento è quello giusto”.