Reggina, Cionek :”Sto capendo significa giocare al Granillo, a Reggio Calabria sto alla grande”

Thiago Cionek in occasione di Reggina-Spal sarà un ex di turno. “Sto iniziando – ha detto a Il Resto del Carlino – a rendermi conto cosa significa giocare in questo stadio, con un pubblico caldissimo che trascina la squadra dal primo all’ultimo minuto e può davvero spostare gli equilibri. Ma anche in città si percepisce quanto la gente tenga alla Reggina, rappresentando al tempo stesso un grande onore e una grossa responsabilità per i giocatori”.

“Ho firmato un contratto triennale – spiega – e a Reggio Calabria sto davvero alla grande. Finalmente sto cominciando a vivere la città a 360 gradi, che l’anno scorso non ho potuto conoscere a fondo a causa della pandemia. Lo stesso vale per la tifoseria, che nelle prime gare casalinghe si è fatta sentire tantissimo”.

E sugli obiettivi della squadra: “Preferiamo non fissare un obiettivo, se non quello di migliorare la classica dello scorso anno. Abbiamo visto cosa è accaduto l’anno scorso alle squadre che parlavano apertamente di Serie A. Di sicuro abbiamo delle qualità importanti, con alcuni giocatori di grande esperienza e altrettanti giovani interessanti