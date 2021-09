Reggina, Bellomo scalda i motori

L’estate appena trascorsa è andata in archivio con le solite voci che avrebbero voluto Nicola Bellomo ancora in bilico nella rosa della Reggina.

Il talento barese ha appena iniziato la quarta stagione in maglia amaranto e probabilmente si è guadagnato una permanenza a lungo termine, tenuto conto che tra un anno sarà un calciatore bandiera e non farà parte della conta degli over.

A pochi giorni dalla gara di Crotone la sua è una candidatura autorevole per una maglia da titolare o comunque per un ruolo da protagonista attraverso le sostituzioni.

L’assenza di Menez, quella probabile di Denis e un Rivas a mezzo servizio mettono Bellomo molto più avanti nelle gerarchie. Nelle idee di Aglietti può giocare sia da esterno a sinistra che sotto punta.

Il calciatore si sta allenando nel migliore dei modi, in maniera tale da farsi trovare pronto.