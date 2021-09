Pisa-Reggina, settore ospiti verso il tutto esaurito

Non sarà sola la Reggina a Pisa. Dopo i tanti tifosi che hanno encomiabilmente sostenuto la squadra in un infrasettimanale a Lignano Sabbiadoro, si replica a Pisa.

Stavola si gioca di sabato e in una zona non difficile da raggiungere. La risposta è che, in pochissime ore, i sostenitori reggini hanno quasi polverizzato quasi tutti i biglietti messi a disposizione.

Circa 450 i tagliandi disponibili, alla luce della necessità di rispettare il distanziamento e i limiti relativi alla capienza.

La disponibilità, come segnalato da Ticketone, è già bassa, poiché più della metà è già stata venduta.