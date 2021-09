Pisa, l’enfant prodige Lucca: “Adesso andiamo a combattere contro la Reggina”

Cinque gol in sei partite. Ottima media per un classe 2001, esordiente in Serie B. Lorenzo Lucca è un attaccante vero e il Pisa ne sta beneficiando in quella che sembra una marcia inarrestabile da capolista. Nel posticipo di domenica il giovane attaccante ex Palermo si è tolto la soddisfazione anche di far gol a Buffon.

“Siamo un po’ rammaricati – ha dichiarato a fine partita – per il risultato perché potevamo portare a casa i tre punti. Ci teniamo questo punto stretto ed adesso andiamo a combattere una partita tosta contro la Reggina. Sono felice per il gol, perché tutti mi dicevano di far gola Buffon e sono felice di aver aiutato la squadra”.