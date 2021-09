Liotti: “Vincere nella mia terra vale doppio, papà e mio fratello da sempre tifosi della Reggina”

Daniele Liotti è stato intervistato da Reggina Tv in occasione del quarantesimo compleanno di German Denis. L’esterno sinistro, nativo di Pizzo Calabro, è tornato a parlare delle sensazioni di chi gioca a pochi chilometri da casa.

“Per me – ha rivelato – è bello giocare nella Reggina. Giocare per la tua terra è sempre più bello, poi avendo in famiglia papà e mio fratello tifoso per loro è stato motivo d’orgoglio. Sono contentissimo di essere qua, ho vinto un campionato e quindi il valore è doppio. Speriamo di arrivare anche in Serie A