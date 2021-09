Giocatori della Reggina impegnati in nazionale: il punto su Rivas e Cortinovis

Non c’era Andrey Galabinov tra i convocati della Bulgaria che ha affrontato l’Italia, sebbene il ct abbia già comunicato “porte aperte” per l’attaccante qualora il suo rendimento tornasse ai consueti standard. Altri due calciatori, però, erano impegnati con le rispettive nazionali.

Quasi un’intera partita, in particolare, l’ha disputato Rigoberto Rivas. L’honduregno è rimasto in campo fino a venti minuti dalla fine nel match di qualificazione ai prossimi mondiali del suo Honduras.

Il confronto si è tenuto con il Canada con i centroamericani che erano passati in vantaggio prima di farsi riprendere nella ripresa.

Ha fatto ancora meglio Alessandro Cortinovis che, con l’Italia Under 20, è stato uno dei marcatori nella vita per 2-0 sulla Polonia nel Torneo 8 Nazioni.