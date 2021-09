Festa per il Tanque, ora per la Reggina parte l’operazione Spal

Domenica sera di festa per la Reggina con squadra e staff che hanno trascorso la serata in un locale di Reggio Calabria per festeggiare i quarant’anni di German Denis.

L’argentino ha spento le candeline già nella giornata di venerdì, ma la vicinanza dell’impegno di campionato con il Crotone ha imposto il posticipo della grande festa.

Messa in archivio la festa, Aglietti e i suoi stanno già pensando ad una gara di campionato particolarmente difficile come quella contro la Spal.

Torneranno sicuramente a disposizione Rigoberto Rivas e Jeremy Menez, mentre si è in attesa di conoscere le condizioni di Denis e Adjapong per capire se ci sarà l’opportunità per recuperarli.

Si gioca sabato alle 14.