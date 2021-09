Ex Reggina, è partita la nuova avventura di Lafferty: subito gol in Europa, poi esordio in campionto

È durata solo sei mesi l’avventura di Kyle Lafferty alla Reggina. Da prezzo pregiato de mercato a calciatore in uscita il passo è stato lungo sei mesi. L’arrivo di Baroni ridusse all’osso il suo utilizzo e la conseguente rinuncia al calciatore per “problemi di ambientamento”.

Dopo gli ottimi numeri del nordirlandese in Scozia (9 gol in 11 partite con il Kilmarnock nella sola Scottish Premier League), il calciatore ha iniziato una nuova avventura con i ciprioti dell’Anorthosis Famagosta.

Si tratta di una squadra che nella sua storia ha ospitato un altro ex calciatore amaranto: Paulo Da Costa, il portoghese che giocò in amaranto la stagione 2000-2001 e che segnò al Milan nella vittoria che portò allo spareggio contro l’Hellas Verona.

Una squadra che chi segue le competizioni europee conosce, pur non trattandosi certo di una formazione all’avanguardia a livello di competitività.

Lafferty lo scorso 12 settembre ha fatto il suo esordio nella massima serie cipriota, giocando 90 minuti e non riuscendo a incidere in una partita persa. L’Anorthosis ha infatti perso 2-0 sul campo del Doxa Katokopias.

Ad Agosto Lafferty aveva giocato due prelimminari di Europa League contro il Rapid Vienna. In quel caso i ciprioti avvano perso 3-0 a Vienna il 5, per poi imporsi per 2-1 al ritorno il 12 . In quell’occasione proprio Lafferty riuscì ad andare a segno.

Un gol abbastanza agevole come le immagini di seguito riportano: