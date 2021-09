Crotone-Reggina, tifoso amaranto cade: trasportato in ospedale in codice rosso

Tanta paura a metà del primo tempo della sfida tra Crotone e Reggina. Un tifoso amaranto è scivolato in uno spazio tra una balaustra sopraelevata e degli scalini, con un dislivello di qualche metro.

Il sostenitore amaranto ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato presso il vicino ospedale della città pitagorica in codice rosso. Le sue condizioni, per fortuna, non desterebbero al momento serie preoccupazioni.