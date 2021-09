Crotone-Reggina e situazione meteo: ultimi aggiornamenti

C’era preoccupazione prima di Crotone-Reggina. L’allerta meteo che riguarda in modo particolare la Calabria jonica crotonese sembrava potesse rappresentare l’anticipazione di una minaccia sulla possibilità di disputare la gara. In questi casi, si sa, la prudenza non è mai troppa.

Quando manca poco più di un’ora all’inizio del match le squadre sono scese in campo per la consueta ricognizione pre-partita. La notizia è che, al momento, se si eccettua qualche fase di pioggia piuttosto debole, la situazione meteo del cielo di Crotone non ha ancora regalato scenari tali da regalare preoccupazioni.

Resta però possibile che le cose possano peggiorare nei prossimi minuti, tenuto conto che poco dopo le 17.10 sono arrivate nuove gocce di pioggia.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.30.