Calcio, Eccellenza – Il Gallico Catona riparte rinnovato e ambizioso

di Giuseppe Calabrò – Gallico Catona rinnovato e ambizioso come non mai per la stagione 21/22. Si punta

ad un campionato di “vertice” , “nona” sinfonia nel massimo campionato regionale

dilettantistico. E logico e naturale elevare l’asticella, almeno sulla carta, delle

ambizioni o dei sogni ad un ambiente che cerca un “coinvolgimento” territoriale (

zona nord di Reggio Calabria) e ridestare l’entusiasmo sopito delle due realtà

urbanistiche, Gallico e Catona. La splendida struttura dello stadio “ Lo Presti” dovrà

essere il “volano” per nuovi orizzonti improntati sul coinvolgimento delle famiglie,

della scuola del comprensorio, delle attività economiche per un processo di crescita

non solo sportivo ma anche e soprattutto sociale.

Non sarà facile ma la giovane società ( nonostante una buona e produttiva militanza)

ci crede con fiducia e entusiasmo , recuperando in “credibilità”.

Società coesa, esperta, che sicuramente reggerà sul piano degli investimenti fatti,

senza voli pindarici ma con i piedi ben piantati a terra dopo gli ultimi due sofferti

campionati si vuole dare una “svolta” con una campagna di rafforzamento chiusa ,

una delle pochissime volte in nove anni, prima dell’inizio del campionato.

La società nella sua interezza ha assolto il suo compito, adesso la “palla” passa al

tecnico e ai giocatori. Mister Peppe Giovinazzo ha la padronanza tecnica e

caratteriale per far bene , motivare il “ gruppo” o a determinati giocatori sarà

decisivo nei risultati del Gallico Catona.

Superata la prima fase di Coppa Italia ( 29 ottobre derby interno contro la

Reggiomed) è organico di qualità, modulo 4-2-3-1, difesa esperta con l’irriducibile

trio Calarco, la “bandiera” Peppe Marcianò e il neo arrivato Davide Taverniti, i

centrocampisti Calivà e Villa e poi il “sublime” trequartista Davide Bonadio, estro

e fantasia, che deve recuperare la migliore condizione atletica.

Quest’anno si dovrebbe acquisire la mentalità vincente ( ci sono giocatori che hanno

vinto campionati e militato in categorie superiori) e poi la cosa basilare in tempi

difficili come l’attuale creare entusiasmo e fiducia.

La “ prima” è a Monasterace