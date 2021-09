Otto punti in quattro partite. L’avvio di stagione della Reggina è sicuramente in linea con quello di una squadra che, a fari spenti, ha tutta l’intenzione di far divertire i propri tifosi. L’approccio con il torneo di B ha offerto un quadro si può iniziare a dire che la rosa amaranto è fatta di giocatori che permettono al collettivo di avere carattere, qualità tecniche ed anche vastità di scelte con grande felicità di Alfredo Aglietti.

L’imprevedibilità della B e la presenza di diverse squadre che hanno investito davvero tanti soldi per essere competitivi impongono di non fare voli pindarici e di pensare partita per partita.

Tuttavia, Sul suo profilo Twitter il presidente Luca Gallo,ha voluto tributare al gruppo un messaggio di approvazione chiaro. "Felice – ha scritto – per questa grande partenza, orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo promesso una squadra in grado di farsi rispettare da chiunque, e sono convinto che manterremo anche questa promessa".