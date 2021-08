Reggina-Ternana, senza sosta i lavori sul terreno del Granillo

Si lavora senza alcun tipo di pausa per arrivare a Reggina-Ternana di domenica alle ore 18 con un terreno che sia consono ad una partita di Serie B.

La società ha già fatto “mea culpa” e attraverso le storie Instagram del club (Da cui l’immagine è trattata) è possibile notare come anche nella mattinata di venerdì non si sia arrestata l’opera di sistemazione del rettangolo verde.

In realtà i lavori non si sono mai fermati e gli addetti sono stati all’opera fino alla tarda serata di giovedì. Sono arrivati dei “tappeti” di erba vera che saranno posizionati nelle aree in cui sembrava di essere sulla terra battuta contro il Monza.

Non sarà una rizollatura vera e propria come la si conosceva un tempo, ma un’operazione più accurata al punto che occorrerà del tempo affinché si possa arrivare al massimo del risultato.