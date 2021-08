Reggina, tegola Denis: l’argentino non ci sarà contro il Monza

Brutte notizie per la Reggina. German Denis ha avuto un problema al ginocchio e gli esami strumentali hanno reso consigliabile mettrlo a riposo per qualche giorno.

Questo porterà l’argentino a non essere tra i convocati in occasione della sfida contro il Monza. Una pessima notizia per Alfredo Aglietti che si presenterà al match con il solo Montalto centravanti di ruolo arruolabile al 100%, tenuto conto che Galabinov e gli ultimi arrivati sono stati indicati come elementi che hanno bisogno di lavorare con il gruppo per essere pronti.

La lista dei convocati chiarirà la situazione.