Reggina, si riparte dal Sant’Agata: niente tifosi per adesso

Reggina 1914 comunica che nella giornata di domani, lunedì 2 agosto, staff tecnico e calciatori della prima squadra si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, per la seconda parte del ritiro precampionato. Il programma completo, verrà reso noto nelle prossime ventiquattrore.

Gli allenamenti di domani e di martedì 3 agosto, si svolgeranno a porte chiuse. Mercoledì 4 agosto e giovedì 5 agosto, sarà consentito l’accesso agli organi d’informazione.

Per quanto riguarda un eventuale accesso dei tifosi, verranno date comunicazioni nei prossimi giorni. Su tale fronte il club è continuamente al lavoro per trovare le migliori soluzioni possibili all’interno della cornice normativa anti-Covid, perfettamente consapevole che la presenza del popolo amaranto, espressione della fede e della passione di una città, occupa un ruolo centrale per le sorti dei nostri colori.