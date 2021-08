Reggina, si allarga la lista degli obiettivi per l’attacco: la situazione

La Reggina aspetta ancora una risposta da Samuel Di Carmine e nel frattempo si cautelerà andando a intavolare discorsi con altri attaccanti che abbiano un profilo compatibile, a livello di esperienza e prolificità, con quello dell’attaccante dell’Hellas Verona.

Il rischio, per il diretto interessato, è che il club amaranto finisca per farsi convincere da qualche altro profilo candidato a diventare il centravanti per la Reggina. Un po’ come sta accadendo, ad esempio, alla Cremonese che ha già virato su Donnarumma.

Da giorni c’è il discorso relativo a Galabinov. Presto potrebbero aggiungersene altri. Si parla ad esempio di La Mantia, fresco di promozione con l’Empoli. Come per Di Carmine si tratta di un calciatore che ha un vissuto con Aglietti importante alla Virtus Entella e come Di Carmine potrebbe essere molto gradito al tecnico.

Ma nessuna pista è da escludere. Persino Falcinelli è tornato un obiettivo di moda, ma si parla di un calciatore in uscita dal Bologna, ma con un anno di contratto a circa 900.000 euro netti. Trovare, eventualmente, la quadra con il calciatore tornato dal prestito alla Stella Rossa potrebbe non essere semplice.