Reggina: ora Aglietti aspetta Galabinov, il profilo dell’attaccante

Non solo Tumminello, la Reggina presto avrà l’attaccante di categoria. Sarà Andrej Gălăbinov, attaccante classe 1988 che da ormai diverso tempo calca i campi di Serie B.

Lo scorso anno ha giocato a La Spezia in Serie A, dove due anni fa ha conquistato la promozione in Serie A. Non è un goleador di quelli che va a segno sistematicamente in doppia cifra, ma è uno di quegli attaccanti che è ugualmente in grado di spostare gli equilibri con la sua presenza fisica in area di rigore.

Oltre 193 cm di altezza per lui, fa della forza e della capacità di farsi valere nello scontro con i marcatori una delle sue armi migliori.

È un profilo che rientra pienamente in quello che è il novero di caratteristiche che Alfredo Aglietti chiede alle sue prime punte.

Basta guardare quest’attenzione che lo ha portato al gol contro l’Udinese (di seguito il video) in Serie A nel campionato scorso per capire il perché. Si vede l’attaccante che va incontro alla spalla uscendo alla prima linea, smistando il gioco verso l’esterno e poi facendosi trovare nuovamente pronto in area di rigore.

Una soluzione che Aglietti spera di vedere spesso.