Reggina-Monza: verso il no degli amaranto al rinvio, potrebbe decidere l’arbitro

La Reggina potrebbe non accettare l’accordo di rinvio della partita con il Monza. La possibile intesa che porterebbe le due società a proporre alla Lega il posticipo del match ad una data successiva non è una soluzione che, al momento e in base a quanto emerge, contemplata dal club amaranto.

La Reggina, non accettando il rinvio, dà di fatto il via alla procedure propedeutiche alla disputa della partita. L’arbitro Giua, a quel punto, effettuerà un sopralluogo come da prassi sul terreno di gioco e valuterà se ci sono o meno le condizioni per giocare.

Qualora il direttore di gara non dovesse ritenere praticabile il terreno di gioco, gli amaranto avrebbero la partita persa a tavolino.