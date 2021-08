Reggina-Monza potrebbe non giocarsi, la situazione

Non sono bastate le opere di manutenzione degli ultimi giorni per rendere il terreno di gioco del Granillo presentabile per la sfida contro il Monza. Il grande caldo avuto in città nelle ultime settimane ha vanificato gli sforzi ad oggi, la stretta attualità dice che, a poche ore dal match con i brianzoli, la sfida è a rischio.

Il sopralluogo dei brianzoli è stato seguito dalla volontà di non giocare su una superficie ritenuta non idonea a disputare una partita di Serie B.

L’ultima parola spetta all’arbitro, sebbene le condizioni del terreno rendano difficile che il direttore di gara intenda far disputare la sfida al Granillo.

Possibile un accordo tra le due società con rinvio, ma la Reggina rischia lo 0-3 a tavolino.

Tuttavia, il Monza sembra aprire ad un possibile rinvio concordato della sfida.