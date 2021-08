Reggina, Gasparetto saluta: “Esperienza magnifica. Grazie Reggio. Forza Reggina”

Daniele Gasparetto, dall’arrivo di Marco Baroni in poi, è diventato praticamente un separato in casa. Mesi ad allenarsi sapendo che mai sarebbe tornato nell’orbita amaranto.

Il gigante veneto, però, è stato una delle colonne della squadra che ha saputo riprendersi la B, nonché uno dei primi acquisti di Luca Gallo

E sui social ha avuto parole al miele per Reggio e la Reggina dopo la cessione:

“Non saranno sicuramente – ha spiegato – questi ultimi mesi a rovinare il ricordo di questa magnifica esperienza.

Abbiamo vissuto insieme poche delusioni e tante gioie, l’emozione della promozione rimarrà sempre impressa nel mio cuore.

È stato un grande onore per me indossare una maglia così storica e prestigiosa.

Per questo ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso ed auguro ai miei ex compagni un grande proseguo di stagione.

Non è un addio ma un arrivederci in quanto io e la mia famiglia abbiamo conosciuto persone meravigliose e stretto amicizie tali da “costringerci” a tornare quando possibile.

Ora per noi inizia una nuova avventura in una città che consideriamo “casa” e per me una nuova esperienza dove cercherò, come sempre, di dare il meglio di me stesso”.