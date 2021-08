Reggina, De Luca – Sampdoria: gli amaranto monitorano la situazione

La Reggina cerca sempre due attaccanti. Uno sarà un nome esperto della categoria. Un profilo che corrisponde all’identikit dei vari Galabinov, Di Carmine o Paloschi.

Proprio quest’ultimo secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe ricevuto un’offerta dagli amaranto.

È tutto fatto, invece, per il passaggio di Manuel De Luca alla Sampdoria. L’attaccante, lo scorso anno al Chievo, era cercato da mezza Serie B, ma diverse squadre hanno desistito considerata la folta concorrenza.

Alla fine il calciatore è approdato in blucerchiato dove presto si sceglierà se tenerlo o mandarlo a giocare in B, dopo le buone cose fatte vedere con il Chievo di Aglietti.

Essendo un ’98, come Tumminello, sarebbe un under e dunque non occuperebbe la casella over che si vuole lasciare ad un’altra punta.

La Reggina monitora la situazione e potrebbe mettersi in fila per averlo puntando sul rapporto tra il calciatore e Aglietti, ma anche tra gli ottimi rapporti tra i due ds: Taibi e Faggiano.

Segno che, ancora una volta, la rete di contatti dl direttore sportivo amaranto può senza dubbio essere considerata sopra la media.