Reggina, arriva Bruno Amione: il profilo del calciatore

Negli ultimi anni l’Hellas Verona è stata una delle squadre che ha dimostrato di avere tra le migliori reti di scouting in Italia. Una struttura che allunga i suoi tentacoli fino a zone lontane come il Sud America. E se il club scaligero ha inteso spendere due milioni di europ per acquistare Bruno Amione avrà visto una stoffa importante per il promettente difensore centrale argentino.

Classe 2002, praticamente da sempre nel giro delle nazionali del sempre calcisticamente florido pasese sudamericano, si fa valere per le doti fisiche. Abile nel gioco aereo, paragonato a Samuel, è mancino di piede. Tra le sue qualità non c’è solo il gioco aereo, tanto che gli si accredita una buona sensibilità nel piede preferito e questa è una delle caratteristiche che lo rende un potenziale elemento molto gradito ad Alfredo Aglietti.

Si è arrivati allo scambio di documenti tra Reggina e Verona, si attendono le firme e l’ufficialità.

Un difensore in più per Aglietti.