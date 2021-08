Reggina, ancora Menez a segno nella partitella. Primo allentamento per Hetemaj

Sul campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, gli amaranto hanno ripreso le attività in vista dei prossimi impegni. Agli ordini di mister Aglietti e del suo staff, la squadra ha alternato esercizi atletici e partitelle a tema, con particolare riferimento alla fase di possesso. Un gol di Jérémy Ménez ha deciso la partitella finale, vinta dalla squadra in casacca arancione sulla squadra in maglia nera.

Primo allenamento con i compagni per Perparim Hetemaj, mentre Mario Situm ha svolto lavoro personalizzato. Domani doppia seduta a porte chiuse, mentre mercoledì e giovedì sarà consentito l’accesso agli organi di informazione.