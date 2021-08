Reggina, Aglietti: “4-2-3-1? Ci tornerà utile anche prima di quanto non si creda”

“Il caldo non ci aiuta, siamo una squadra strutturata”. Ne è sicuro Alfredo Aglietti alla vigilia di Reggina-Ternana, in cui si spera che il giocare di sera possa mitigare il caldo che gravita sullo Stretto.

Qualche grado in meno ci sarà sicuramente e la squadra potrebbe presentare anche delle novità sul piano tattico. “Il 4-2-3-1 – ha spiegato il tecnico – è una soluzione che ci tornerà utile anche prima di quanto non si creda. Anche nel corso della partita si può partire in un modo e chiudere in un altro. Ovvio che se vogliamo più qualità dobbiamo tenere il pallino del gioco”

C’à attesa per capire quanti, tra i nuovi, potranno essere arruolati come titolari. “Qualcuno, come Regini e Adjapong. è – ha detto AGglietti – in ritardo di condizione perchè non gioca da tanto tempo, meglio aspettarli”

In questa Reggina non ci sono titolari: “Ogni settimana io scelgo formazione per quello che vedo in allenamento. Ma formazione della settimana precedente non vuol dire nulla”