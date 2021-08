Paralimpiadi, splendido argento a Tokyo per la reggina Anna Barbaro. Lei: “È per la mia Calabria”

Una medaglia olimpica per la reggina Anna Barbaro. La ragazza di Reggio Calabria (Fiamme Azzurre) ha ottenuto l’argento con la guida Charlotte Bonin. Il grande risultato è arrivato nel Triathlon, nella categoria PTVI.

“Questa medaglia – ha detto al termine della gara – è per l’Italia, un incoraggiamento e un segno per tutta la nazione e per la mia Calabria. Il mio cuore è pieno di sentimenti: la dedica per questo argento va a mio padre, al mio allenatore, al mio fidanzato, a tutti quelli che mi hanno seguita e soprattutto a me stessa”.