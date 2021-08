Mercato Reggina, parte una settimana chiave

Che quella che sta per partire debba essere una settimana di intenso lavoro per Massimo Taibi non è una novità. Da quando è arrivato a Reggio come direttore sportivo, l’ex portiere ha sempre vissuto estati intense tra robuste campagne di rinnovamento e lunghe liste di cessioni da effettuare.

Non fa eccezione questo periodo estivo che anticipa il campionato 2021-2022. Tuttavia, in particolare la prossima settimana la Reggina saprà se le contingenze le consentiranno di mettere in rosa due calciatori che eleverebbero in maniera consistente il livello della squadra.

Nomi ormai noti, per i quali si è arrivati al punto in cui saranno determinanti le volontà. Uno è il terzino destro Adjapong. Il calciatore di proprietà del Sassuolo sarebbe il profilo ideale da affiancare a Lakicevic, anche perché lo status di under eviterebbe ribaltoni a livello di organizzazione della squadra.

L’altro è Samuel Di Carmine. C’è il via libera del Verona ed anche una proposta assai importante della Reggina, che non ha usato il braccino per metterlo di fronte alla possibilità di ritrovare quella B che inizialmente non avrebbe voluto accettare stando ad alcune ricostruzioni.

Le condizioni affinché si arrivi alla definizione delle cose, in un senso o in un altro, entro la settimana che parte dal 2 agosto, paiono esserci.

E poi ci sono le tante uscite da fare, ma quella è un’altra storia.