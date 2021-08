Ex Reggina, Nicolas Viola ancora senza squdra

Non è facile metabolizzare l’idea che uno dei migliori centrocampisti della B degli ultimi anni, che non ha sfigurato in Serie A, possa ritrovarsi senza squadra quando agosto è iniziato da un pezzo. In un destino del genere, però, c’è anche molta scelta da parte del diretto interessato, che magari aspira ad una chiamata dalla massima serie dopo le buone cose fatte vedere a Benevento.

Si era parlato per lui di Udinese e negli ultimi giorni dell’ipotesi di un trasferimento alla Salernitana, ma al momento non si è concretizzato nulla. La sensazione è che, prima o poi, la chiamata importante arriverà.

Non arriverà, salvo clamorosi cambi di orizzonte, quella della Reggina. Il calciatore, pur essendo “bandiera” e dunque destinato a non occupare casella over, viaggia su cifre al di fuori dalla portata del club e Aglietti ha già a disposizione Lorenzo Crisetig come regista mancino.

Viola, tra l’altro, fece a lungo cose egregie con Perparim Hetemaj negli anni trascorsi insieme a Benevento.